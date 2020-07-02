Агент Кузяева ведет переговоры с «Валенсией»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в «Валенсию».
Представитель 27-летнего хавбека ведет переговоры с испанским клубом, сообщает «Чемпионат».
Обсуждается переход Кузяева на правах свободного агента, игрок по-прежнему настроен уехать в Европу.
Контракт Кузяева с «Зенитом» действует до 31 июля. В текущем сезоне РПЛ он провел 18 матчей, в которых отдал две результативные передачи.
Ранее была информация, что «Зенит» продлит контракт с Кузяевым, поскольку клуб убедил игрока не уезжать в Европу.
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