Агент Кузяева ведет переговоры с «Валенсией»

Полузащитник «Зенита» может перейти в «Валенсию».



Представитель 27-летнего хавбека ведет переговоры с испанским клубом, сообщает «Чемпионат».

Обсуждается переход Кузяева на правах свободного агента, игрок по-прежнему настроен уехать в Европу.

Контракт Кузяева с действует до 31 июля. В текущем сезоне он провел 18 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее была информация, что «Зенит» продлит контракт с Кузяевым, поскольку клуб убедил игрока не уезжать в Европу.

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