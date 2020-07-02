Директор «Ман Сити», возможно, солгал на слушании в CAS. Клуб назвал обвинения «циничной попыткой повторного разбирательства»

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал текст, в котором проанализировал ситуацию с апелляцией «Манчестер Сити» в Спортивном арбитражном суде (CAS).

УЕФА изначально исключил «Ман Сити» из еврокубков на два года и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей, но CAS смягчил наказание – отменил бан и сократил штраф до 10 миллионов.

Клуб обвинялся в том, что допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов

Der Spiegel в свежей публикации обратил внимание на показания директора «Манчестер Сити» Саймона Пирса, который на слушании утверждал, что не занимался переводами спонсорских денег.

Но Spiegel сообщил о наличии ранее неопубликованных писем, указывающих на обратное. Немецкое издание сообщает, что получило их после того, как Пирс дал показания, так что этих данных не было в распоряжении CAS.

«Манчестер Сити» отреагировал на новую заметку немецкого издания и выступил с заявлением.

«Вопросы, поднятые Der Spiegel, представляются циничной попыткой публичного повторного судебного разбирательства и подрыва дела, которое было закрыто после подробного разбирательства в .

Политика «Манчестер Сити» по-прежнему заключается в том, чтобы не комментировать вырванные из контекста материалы, предположительно полученные преступным путем от сотрудников City Football Group и «Манчестер Сити», – говорится в заявлении клуба.

«Ман Сити» победил УЕФА: еврокубковый бан отменен, штраф сократили

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