Дзюба, Азмун, Миранчук, Влашич и Соболев – среди претендентов на приз игроку сезона от РПЛ и РФС

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Артем Дзюба Дмитрий Парфенов Константин Парамонов Сергей Семак Александр Точилин Дмитрий Хохлов Леонид Слуцкий Рашид Рахимов Андрей Талалаев Юрий Семин премьер-лига Россия Арсенал рейтинги РФС Организация РПЛ Вадим Евсеев Динамо Москва Игорь Шалимов Ахмат Урал Валерий Карпин Евгений Луценко Сергей Подпалый Роман Шаронов Миодраг Божович Оренбург Гжегож Крыховяк Олег Кононов Краснодар Александр Григорян Игорь Черевченко Константин Емельянов Владимир Федотов 1966 Эрик Бикфалви Алексей Миранчук Сердар Азмун Дуглас Сантос Тамбов Даниил Фомин Никола Влашич Марко Николич Вильмар Барриос Эльдор Шомуродов Александр Максименко Матч ТВ Матвей Сафонов Магомед-Шапи Сулейманов Федор Чалов Даниил Уткин Кристиян Бистрович Игорь Дивеев Иван Обляков Даниил Лесовой Александр Соболев Остон Урунов Доменико Тедеско Мурад Мусаев Максим Глушенков Сочи Хвича Кварацхелия Кирилл Новиков Сергей Первушин Футбол

РПЛ огласила список претендентов на приз лучшему игроку сезона. 

В него вошли: Артем Дзюба, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все – «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).

В список для голосования за лучшего тренера сезона были включены все тренеры, которые возглавляли клубы РПЛ в текущем сезоне: Миодраг Божович, Андрей Талалаев («Крылья Советов»), Константин Емельянов, Константин Парамонов («Оренбург»), Александр Григорян, Сергей Первушин («Тамбов»), Игорь Черевченко, Сергей Подпалый («Арсенал»), Виктор Ганчаренко (ЦСКА), Рашид Рахимов, Игорь Шалимов («Ахмат»), Дмитрий Хохлов, Кирилл Новиков («Динамо»), Сергей Семак («Зенит»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Юрий Семин, Марко Николич («Локомотив»), Валерий Карпин («Ростов»), Роман Шаронов, Леонид Слуцкий («Рубин»), Александр Точилин («Сочи»), Владимир Федотов («Оренбург», «Сочи»), Олег Кононов, Доменико Тедеско («Спартак»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Вадим Евсеев («Уфа»).

Номинанты на премию лучшему молодому игроку сезона: Федор Чалов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Игорь Дивеев (все – ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин (все – «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Остон Урунов («Уфа»).

Лучшего тренера, лучшего игрока и лучшего молодого игрока сезона выберут эксперты: главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов «Матч Премьер», представители семи средств массовой информации (Sports.ru, «Чемпионат», Sport24, ТАСС, «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс», «Советский спорт»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Каждый эксперт составит топ-3 (за первое место начисляется 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1).

РПЛ, РФС и «Матч ТВ» вручат премию лучшим игрокам и тренеру в субботу. Церемония награждения пройдет в эфире телеканала, начало – в 17:05 по московскому времени.

Станьте совладельцем любимого клуба и зарабатывайте на его успехах

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья