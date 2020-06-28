Дзюба, Азмун, Миранчук, Влашич и Соболев – среди претендентов на приз игроку сезона от РПЛ и РФС

РПЛ огласила список претендентов на приз лучшему игроку сезона.

В него вошли: , , , (все – ), , (все – «Локомотив»), (ЦСКА), («Ростов»), («Арсенал»), («Уфа»), («Крылья Советов»/«Спартак»), («Урал»).

В список для голосования за лучшего тренера сезона были включены все тренеры, которые возглавляли клубы РПЛ в текущем сезоне: , («Крылья Советов»), , («Оренбург»), , ( ), , («Арсенал»), Виктор Ганчаренко (ЦСКА), , ( ), , ( ), («Зенит»), («Краснодар»), , ( ), ( ), , («Рубин»), («Сочи»), ( , ), , («Спартак»), ( ), («Уфа»).

Номинанты на премию лучшему молодому игроку сезона: , , , (все – ), , , (все – ), ( ), ( ), ( ), ( ), («Уфа»).

Лучшего тренера, лучшего игрока и лучшего молодого игрока сезона выберут эксперты: главные тренеры и капитаны клубов , пять экспертов «Матч Премьер», представители семи средств массовой информации (Sports.ru, «Чемпионат», Sport24, ТАСС, «Р-Спорт», «Спорт-Экспресс», «Советский спорт»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Каждый эксперт составит топ-3 (за первое место начисляется 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1).

РПЛ, РФС и «Матч ТВ» вручат премию лучшим игрокам и тренеру в субботу. Церемония награждения пройдет в эфире телеканала, начало – в 17:05 по московскому времени.