Рибальта о конфликте с Семаком: «Глупая выдумка. У меня с ним прекрасные отношения»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Р-Спорт Хавьер Рибальта Футбол

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта опроверг сообщения о том, что у него возник конфликт с главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком.

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле.

У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – заявил Рибальта.

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