Рибальта о конфликте с Семаком: «Глупая выдумка. У меня с ним прекрасные отношения»

Спортивный директор «Зенита» опроверг сообщения о том, что у него возник конфликт с главным тренером петербургского клуба .

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство только на поле.

У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», – заявил Рибальта.

Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Медведевым и Рибальтой (Sport24)