«Интер» готов предложить Месси 4-летний контракт на 260 млн евро в 2021 году (La Gazzetta dello Sport)

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«Интер» хочет подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Миланский клуб настроен подписать аргентинца на правах свободного агента в 2021 году, сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Если появится возможность, «Интер» готов предложить Месси четырехлетний контракт на 260 миллионов евро. После вычета налогов его зарплата составит 50 миллионов в год, что больше, чем у Криштиану Роналду в «Ювентусе».

Контракт Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года, руководство каталонского клуба ранее неоднократно выражало уверенность в том, что аргентинец продлит соглашение.

В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 33 матча в Ла Лиге, забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата.  

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