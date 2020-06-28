УЕФА планирует провести матч «Барса» – «Наполи» в ЛЧ не в Барселоне из-за ситуации с коронавирусом

Матч между «Барселоной» и «Наполи» в может пройти на нейтральном поле.

Как сообщает RAC1, УЕФА планирует перенести игру из Барселоны в связи с распространением коронавируса в Испании.

Отмечается, что УЕФА обратился к Департаменту здравоохранения с вопросом о ситуации с коронавирусом. Если Департамент сообщит, что проведение игры будет угрожать безопасности участников матча, то она будет перенесена.

Решение о месте проведения матча будет принято до конца недели.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барсой» и запланирован на 8 августа. Первая игра завершилась вничью – 1:1.