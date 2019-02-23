Дмитрий Свищев: «Если двойное гражданство у Родниной и Фетисова подтвердится, то они либо сдадут мандат, либо откажутся от паспорта другой страны»

Теги Вячеслав Фетисов Ирина Роднина Александр Жуков Государственная дума Дмитрий Свищев Игорь Лебедев депутат Политика Фигурное катание

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что у Ирины Родниной и Вячеслава Фетисова может быть двойное гражданство.

Ранее депутат от КПРФ Денис Парфенов отправил запрос в администрацию президента о проверке двойного гражданства у 14 депутатов, среди них — Александр Жуков, Игорь Лебедев, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, а также Отари Аршба, который возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики.

«Если история с сокрытием двойного гражданства у Родниной, Фетисова или кого-то другого из этого списка подтвердится, то такой чиновник либо сдаст свой мандат или откажется от паспорта другой страны или грин-карты. Независимо от его статуса.

И наоборот. Если ничего подобного нет, то они легко смогут это доказать необходимыми документами и выписками. Ничего сложного тут нет, если у тебя все в порядке, то и боятся нечего. Но основной закон должны соблюдать все.

Но откуда у этого коммуниста такие данные? Кто его источники? Если это голословные обвинения, его предвыборная агитация или обида на что-то, то вся эта история может выйти ему боком», – рассказал Свищев.

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