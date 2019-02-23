Дмитрий Свищев: «Если двойное гражданство у Родниной и Фетисова подтвердится, то они либо сдадут мандат, либо откажутся от паспорта другой страны»

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что у Ирины Родниной и может быть двойное гражданство.

Ранее депутат от КПРФ Денис Парфенов отправил запрос в администрацию президента о проверке двойного гражданства у 14 депутатов, среди них — , , Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, а также Отари Аршба, который возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики.

«Если история с сокрытием двойного гражданства у Родниной, Фетисова или кого-то другого из этого списка подтвердится, то такой чиновник либо сдаст свой мандат или откажется от паспорта другой страны или грин-карты. Независимо от его статуса.

И наоборот. Если ничего подобного нет, то они легко смогут это доказать необходимыми документами и выписками. Ничего сложного тут нет, если у тебя все в порядке, то и боятся нечего. Но основной закон должны соблюдать все.

Но откуда у этого коммуниста такие данные? Кто его источники? Если это голословные обвинения, его предвыборная агитация или обида на что-то, то вся эта история может выйти ему боком», – рассказал Свищев.

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