Трусова о переходе от Тутберидзе к Плющенко: «Почему-то же я не могу откатать чисто! Евгений Викторович катал с четверными и знает, как это делать стабильно»

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова рассказала о причинах своего перехода от тренера к Евгению Плющенко.

«Я считаю, что это нормально – тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича.

Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно», – сказала Трусова в фильме телеканала «Матч ТВ» «Александра Трусова в четыре оборота!»

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