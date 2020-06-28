Дзюба о «Голубой луне»: «Почему не спеть? Тему с Азмуном раздули неадекваты. Мороженым «Радуга» объелись»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сердар Азмун ЛГБТ Чемпионат.com ахахаха Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал реакцию общественности на видео с Сердаром Азмуном.

«В руководстве «Зенита» все люди адекватные. А тему, наоборот, раздули неадекваты. Просто мороженым «Радуга» объелись.

Что касается исполнения песни «Голубая луна» на чемпионской вечеринке, то там был немного другой подтекст. Но и был посыл, чтобы закрыть тему. Я даже закричал там: «Сердар, где ты? Подключайся!»

Это было забавно спеть, все же подкалывают, а как такой темы избежать? Почему нет? Мы не паримся из-за этого», – сказал Дзюба.

Дзюба о видео с Азмуном: «Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось». Это как армейский юмор»

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам

Станьте совладельцем любимого клуба и зарабатывайте на его успехах

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья