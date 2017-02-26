Перес пропустит Гран-при Великобритании. У гонщика подтвердили коронавирус

Пилот не примет участия в Гран-при Великобритании.

Мексиканец сдал положительный тест на коронавирус . Серхио пропустил пресс-конференцию в четверг из-за подозрения на болезнь и самоизолировался. Второй анализ подтвердил заболевание.

Команда сообщила, что гонщик находится в нормальном физическом и психологическом состоянии.

Также в команде заявили, что несмотря на форс-мажорные обстоятельства собираются выставить на старт предстоящего Гран-при Великобритании обе машины.

Пока неясно, кто именно заменит Переса за рулем болида. Официально резервным пилотом «Мерседеса» и «Рейсинг Пойнт» является Стоффель Вандорн, но ему предстоит выступать в финальных гонках «Формулы Е».

Предположительно, заменить Переса может Эстебан Гутьеррес. Также не исключается вероятность временного возвращения в «Формулу-1» Нико Хюлькенберга.

Журналист Фабрега: «Хюлькенберг может заменить Переса, если коронавирус подтвердится»

Новый сезон «Ф-1» – лучший шанс для гонщиков-резервистов в истории. Квят – в запасе «Ред Булл» на случай форс-мажора

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram