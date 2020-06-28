Семак может уйти из «Зенита» из-за конфликта с Медведевым и Рибальтой (Sport24)

Главный тренер рассматривает возможность ухода со своего поста, сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник.

Причина такого решения заключается в сложных взаимоотношениях с генеральным директором и спортивным директором .

«Несмотря на обещания укомплектовать команду к старту чемпионата России опытными игроками, перед которыми могли бы стоять серьезные цели в Лиге чемпионов, на текущий момент руководство «Зенита» больше ориентированно на трудоустройство футболистов, которые по объективным причинам не способны решать эти задачи.

Помимо этого, дополнительным раздражителем стала ситуация с нападающим , которому так и не был предложен новый контракт», – пишет Sport24.

Медведев, как информирует источник, уже попросил спортивного директора составить шорт-лист тренеров, которые могли бы заменить Семака в случае его ухода, как уже сообщалось ранее. Утверждалось также, что Рибальта обвинил Семака в уходе капитана Бранислава Ивановича.