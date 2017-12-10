Григорий Родченков: «Я обещал Фетисову, что ни один российский спортсмен, протестированный в Московской лаборатории, не сдаст положительную пробу на Олимпиаде»

Бывший глава Московской лаборатории рассказал о ситуации с антидопингом в России во времена, когда он пришел на место директора лаборатории в 2005 году.

« пять лет был президентом Российской Федерации. Будучи заядлым любителем дзюдо, он любил и спорт в целом, в 2002-м он выманил Фетисова из руководства «Нью-Джерси Девилз», чтобы тот стал царем российского спорта.

Путин мечтал провести Олимпиаду, желательно в Москве. В 2007-м он частично исполнил эту мечту, когда отдал Зимние Олимпийские игры черноморскому курорту . Над головой Фетисова навис посредственный медальный улов в Солт-Лейк-Сити-2002 и Афинах-2004.

Перед Афинами около 400 российских олимпийцев прошли допинг-контроль в Москве накануне вылета, но во время Игр их ловили. Когда я сменил Семенова (на посту директора лаборатории), я пообещал Фетисову, что ни один российский спортсмен, прошедший предварительное тестирование в моей лаборатории, не сдаст положительную пробу на Олимпийских играх. Так и было на пяти Олимпиадах подряд», – написал Родченков в автобиографии «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».

Родченкова прячут в США по программе защиты свидетелей: он получил дом и 26 млн рублей за полгода (а вот жена и дочь остались в России)

Видели нового Родченкова? Замотался шарфом, натянул шляпу, надел темные очки (видно только нос)