🕵️ Спортс“ открывает вакансию модератора соцсетей

Привет! Мы ищем модератора комментариев для наших социальных сетей (прежде всего, телеграм-каналов и пабликов в ВК). То есть, человека, который будет оперативно вычищать оскорбления, мат, сообщения ботов и прочие вещи, которые противоречат интересному обсуждению спорта – и помогать создавать комфортную и приятную атмосферу.

Главные требования: внимательность, чувство справедливости, ответственность, исполнительность.

Если вам кажется, что это идеальная работа для вас, пишите на почту suvorov@sports.ru с темой письма «Модератор».