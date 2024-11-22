🕵️ Спортс“ открывает вакансию модератора соцсетей
Привет! Мы ищем модератора комментариев для наших социальных сетей (прежде всего, телеграм-каналов и пабликов в ВК). То есть, человека, который будет оперативно вычищать оскорбления, мат, сообщения ботов и прочие вещи, которые противоречат интересному обсуждению спорта – и помогать создавать комфортную и приятную атмосферу.
Главные требования: внимательность, чувство справедливости, ответственность, исполнительность.
Если вам кажется, что это идеальная работа для вас, пишите на почту suvorov@sports.ru с темой письма «Модератор».
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- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
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