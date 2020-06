Месси первым забил 20+ голов в 12 сезонах Ла Лиги подряд

Форвард «Барселоны» забил гол и отдал два паса в матче 28-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (4:0).

32-летний аргентинец стал первым футболистом в истории , забившим минимум 20 голов в 12 сезонах подряд.

Серия Месси длится с сезона-2008/09, когда он забил 23 мяча. Рекордным был сезон-2011/12 – 50 голов.

Криштиану Роналду забивал минимум 20 голов за «Реал» в девяти сезонах подряд, Тельмо Сарра – в семи не подряд.

Месси набрал 34 (20+14) очка по системе «гол+пас» в 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

20+ – Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:



✅23 – 08/09

✅34 – 09/10

✅31 – 10/11

✅50 – 11/12

✅46 – 12/13

✅28 – 13/14

✅43 – 14/15

✅26 – 15/16

✅37 – 16/17

✅34 – 17/18

✅36 – 18/19

✅20 – 19/20



Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9