У Месси 34 (20+14) очка в 23 матчах Ла Лиги. Он забил и отдал 2 паса в игре с «Мальоркой»

обыграла «Мальорку» (4:0) в матче 28-го тура .

Сперва форвард отдал голевую передачу нападающему , и тот забил первый гол за «Барселону» после трансфера из . Потом аргентинец помог забить защитнику Жорди Альбе.

Для Месси эти передачи стали 13-й и 14-й в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, это лучший результат в чемпионате.

В конце встречи Месси забил 20-й гол в чемпионате в 23-м матче. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.