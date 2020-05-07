У Месси 34 (20+14) очка в 23 матчах Ла Лиги. Он забил и отдал 2 паса в игре с «Мальоркой»

«Барселона» обыграла «Мальорку» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.
Сперва форвард Лионель Месси отдал голевую передачу нападающему Мартину Брэйтуэйту, и тот забил первый гол за «Барселону» после трансфера из «Леганеса». Потом аргентинец помог забить защитнику Жорди Альбе.
Для Месси эти передачи стали 13-й и 14-й в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, это лучший результат в чемпионате.
В конце встречи Месси забил 20-й гол в чемпионате в 23-м матче. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.