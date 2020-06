Нападающий «Барселоны» приступил к тренировкам с командой.

32-летний аргентинец в последнее время занимался индивидуально из-за травмы квадрицепса.

Также в общую группу вернулся защитник .

В первом матче после возобновления сезона «блауграна» сыграет с «Мальоркой» на выезде 13 июня.

New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ZOaq85fpCC