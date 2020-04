«Арсенал» вспомнил покер Аршавина «Ливерпулю»: «4 R S H A V I N 🤫»

Пресс-служба вспомнила о матче 11-летней давности против (4:4).

В той игре российский полузащитник оформил покер в ворота «красных».

«🤫 4 R S H A V I N 🤫 🔢 В этот день в 2009 году Аршавин устроил шоу на «Энфилде» – написала пресс-служба лондонского клуба.

Каррагер о покере Аршавина в ворота «Ливерпуля»: «Андрей был особенным! Эта игра стала классикой АПЛ»

🎙 «Look at Arshavin, here comes Arshavin!»



🗓 #OnThisDay in 2009



The night @AndrArshavin23 ran riot at Anfield 🙌 pic.twitter.com/sqIxx80HHe