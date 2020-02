«Арсенал» выложил видео с голом Аршавина в годовщину игры с «Барселоной»

вспомнил победу над «Барселоной» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2010/11.

В своем твиттере «пушкари» выложили видео голов того матча, состоявшегося ровно 9 лет назад, включая победный мяч бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина.

По сумме двух встреч в четвертьфинал тогда прошла «Барселона», победив в ответном матче (3:1).

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

That night in north London 🤩



🗓 #OnThisDay in 2011... well, you know the rest 😉 pic.twitter.com/lUgQTHHPgr