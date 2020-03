ВОЗ поддержала идею Погба: «Правильный дэб – хороший способ защиты от коронавируса»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила способ борьбы с коронавирусом, предложенный полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Француз порекомендовал делать дэб, его фирменный жест.

Правильный дэб (прикрывая рот и нос сгибом локтя), когда вы кашляете или чихаете – это хороший способ защитить себя и других от коронавируса.

Спасибо Полю Погба за поддержку», – говорится в сообщении организации.

A proper #dab (covering your mouth and nose with the bend of your elbow) when you cough and sneeze is a good practice to protect yourself and others from #COVID19.



Thank you for your support, @paulpogba. #coronavirus pic.twitter.com/dEYxvX540M