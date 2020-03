Поль Погба: «Делай дэб, чтобы победить коронавирус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обратил внимание на ситуацию с коронавирусом.

Хавбек порекомендовал делать дэб, его фирменный жест.

Погба также посоветовал следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и оставил ссылку на их сайт.

«Делай дэб, чтобы победить коронавирус», – написал Погба в твиттере.

Текст француз сопроводил картинкой, на которой написано: «Дэб, когда кашляешь. Дэб, когда чихаешь. Дэб, чтобы победить коронавирус».

При кашле и чихании ВОЗ рекомендует прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя. При дэбе человек как раз направляет лицо в сторону локтевого сгиба.

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk