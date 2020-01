«Барселона» купила Тринкау за 31 млн евро, он придет летом. Отступные за «нового Криштиану» – 500 млн евро

объявила о трансфере нападающего «Браги» Франсишку Тринкау.

20-летний форвард доиграет сезон в Португалии и присоединится к каталонскому клубу 1 июля. Сумма сделки составила 31 млн евро.

Контракт с игроком рассчитан до 2025 года, в договоре прописаны отступные в размере 500 миллионов евро.

Продажа Тринкау стала рекордной в истории португальской команды.

Ранее стало известно, что в «Брагу» переходит нападающий сине-гранатовых Абель Руис. Сделки не имеют отношения друг к другу по решению португальской стороны.

В прессе Тринкау периодически называют «новым Криштиану», указывая на его сходство с Роналду. В 2018 году футболист забил 5 голов на Евро в возрастной категории U19. В текущем сезоне форвард играл за сборную Португалии U21.

