«Барселона» купила Тринкау за 31 млн евро, он придет летом. Отступные за «нового Криштиану» – 500 млн евро

«Барселона» объявила о трансфере нападающего «Браги» Франсишку Тринкау.
20-летний форвард доиграет сезон в Португалии и присоединится к каталонскому клубу 1 июля. Сумма сделки составила 31 млн евро.
Контракт с игроком рассчитан до 2025 года, в договоре прописаны отступные в размере 500 миллионов евро.
Продажа Тринкау стала рекордной в истории португальской команды.
Ранее стало известно, что в «Брагу» переходит нападающий сине-гранатовых Абель Руис. Сделки не имеют отношения друг к другу по решению португальской стороны.
В прессе Тринкау периодически называют «новым Криштиану», указывая на его сходство с Роналду. В 2018 году футболист забил 5 голов на Евро в возрастной категории U19. В текущем сезоне форвард играл за сборную Португалии U21.
🔜 Francisco Trincão— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020
Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he’ll join FC Barcelona on 1 July 2020.