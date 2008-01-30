«Барса» заплатит 31 млн евро за форварда «Браги» Тринкау. Его называют «новым Криштиану»

ведет работу над трансфером нападающего «Браги» Франсишку Тринкау.

Каталонский клуб предложил за 20-летнего форварда 31 миллион евро. По информации A Bola, примет это предложение.

Продажа Тринкау станет рекордной в истории португальской команды. По условиям сделки, футболист остаток сезона доиграет в «Браге».

Ранее стало известно, что в «Брагу» переходит нападающий сине-гранатовых . Сделки не имеют отношения друг к другу по решению португальской стороны.

В прессе Тринкау периодически называют «новым Криштиану», указывая на его сходство с Роналду. В 2018 году футболист забил 5 голов на Евро в возрастной категории U19. В текущем сезоне форвард играл за сборную Португалии U21.