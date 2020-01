«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари с опцией выкупа

Защитник Пабло Мари официально перешел из «Фламенго» в «Арсенал».

Лондонский клуб на своем сайте объявил об аренде футболиста. Она рассчитана до конца сезона.

В соглашении между клубами прописана опция, дающая право оформить трансфер на постоянной основе ближайшим летом.

Мари – левоногий центральный защитник. Вместе с «Фламенго», в составе которого испанец выступал с лета 2019 года, игрок стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

Статистику 26-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y