Роналду, Месси и 5 игроков «Ливерпуля» – в символической сборной года УЕФА

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УЕФА представил символическую сборную 2019 года.

Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Семь игроков попали в символическую сборную впервые.

Символическая сборная года УЕФА: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»).

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