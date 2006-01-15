Роналду, Месси и 5 игроков «Ливерпуля» – в символической сборной года УЕФА

УЕФА представил символическую сборную 2019 года.
Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Семь игроков попали в символическую сборную впервые.
Символическая сборная года УЕФА: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»).
🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 15, 2020
More than 2 million votes were cast – thanks for taking part! 🙌