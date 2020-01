Роналду, Месси и 5 игроков «Ливерпуля» – в символической сборной года УЕФА

представил символическую сборную 2019 года.

Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Семь игроков попали в символическую сборную впервые.

Символическая сборная года УЕФА: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / ), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), («Ювентус»), Садьо Мане ( ), Роберт Левандовски («Бавария»).

🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇



More than 2 million votes were cast – thanks for taking part! 🙌