Месси, Роналду и 5 игроков «Ливерпуля» вошли в команду года по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe назвало сборную лучших игроков 2019 года по собственной версии.
В нее вошли следующие игроки:
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
Таким образом, в команде – 5 игроков «Ливерпуля», по два футболиста из «Ювентуса» и «Барселоны», а также по одному игроку из «Манчестер Сити» и «Баварии».
Фото: L’Equipe