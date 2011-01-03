Месси, Роналду и 5 игроков «Ливерпуля» вошли в команду года по версии L’Equipe

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Французское издание L’Equipe назвало сборную лучших игроков 2019 года по собственной версии.

В нее вошли следующие игроки:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Таким образом, в команде – 5 игроков «Ливерпуля», по два футболиста из «Ювентуса» и «Барселоны», а также по одному игроку из «Манчестер Сити» и «Баварии».

Фото: L’Equipe

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