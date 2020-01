Оливер первым из английских судей посмотрел повтор эпизода на мониторе у поля и принял решение

дома проиграл «Дерби Каунти» (0:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Игра была ознаменована тем, что впервые в английском футболе главный арбитр принял решение, лично просмотрев видеоповтор спорного эпизода на мониторе у поля.

На 63-й минуте после стычки между полузащитником «орлов» Лукой Миливоевичем и хавбеком «баранов» Томом Хаддлстоуном главный судья показал обоим игрокам по желтой карточке.

Однако рефери получил сигнал от видеоассистента. Оливер направился к монитору, расположенному у боковой линии поля, и, изучив повтор, удалил Миливоевича.

В Премьер-лиге судьи не смотрят видеоповторы, а выносят решения на основе подсказок видеоассистентов.

Michael Oliver is the first referee to consult the on pitch VAR monitors. #MOTD #FACup on @BBCOne & online ➡️ https://t.co/NS1vwg7WFM pic.twitter.com/Xr9uICjdUB