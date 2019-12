объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды.

Контракт рассчитан до конца сезона 2020/21.

Шотландский специалист уже руководил «Вест Хэмом» в сезоне-17/18 и с тех пор находился без команды.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE