Ловчев о Черчесове в «Ахмате»: «Человек большого футбола и большой тренер, не выдающийся. Выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами»
Евгений Ловчев оценил назначение Станислава Черчесова тренером «Ахмата».
«Ахмат» ранее назначил специалиста на пост главного тренера, подписав с ним соглашение на три года.
«Для того, чтобы туда прийти, нужно быть на плаву и показывать результат. Поэтому не сомневаюсь, что он это покажет.
Для меня совершенно очевидно, что это человек большого футбола и большой тренер.
Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
