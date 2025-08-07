Ловчев о Черчесове в «Ахмате»: «Человек большого футбола и большой тренер, не выдающийся. Выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами»

Евгений Ловчев оценил назначение Станислава Черчесова тренером «Ахмата».

«Ахмат» ранее назначил специалиста на пост главного тренера, подписав с ним соглашение на три года.

«Для того, чтобы туда прийти, нужно быть на плаву и показывать результат. Поэтому не сомневаюсь, что он это покажет.

Для меня совершенно очевидно, что это человек большого футбола и большой тренер.

Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев .