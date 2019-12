✅ Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета возглавил .

37-летний специалист заключил контракт на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что испанец уже обсудил с «Арсеналом» потенциальные трансферы.

Артета выступал за «канониров» в 2011-2016 годах. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Каталонец не хотел отпускать Артету сейчас.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 17 туров чемпионата.

29 ноября лондонский клуб уволил Унаи Эмери, после чего команду временно возглавил тренер Фредрик Юнгберг.

