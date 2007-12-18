Артета договорился с «Арсеналом». Пеп не хотел его отпускать

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета возглавит , сообщают журналисты Николо Скира, Фабрицио Романо, а также Sky Sport Italia.

По информации источников, Артета достиг полной договоренности с руководством «Арсенала» и возглавит клуб в ближайшее время. Также сообщается, что главный тренер Пеп Гвардиола хотел, чтобы Артета остался в клубе.

Ранее сообщалось, что специалист уже обсудил с «Арсеналом» потенциальные трансферы.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 17 туров чемпионата.