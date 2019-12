Алиссон первым получил приз имени Льва Яшина как лучший голкипер мира

из «Ливерпуля» назван лучшим вратарем мира по версии журнала France Football.

27-летний бразилец первым получил новый приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy).

Алиссон в минувшем сезоне выиграл с Лигу чемпионов, а летом с Бразилией стал победителем Кубка Америки.

В тройку вошли Марк-Андре тер Стеген ( ) и Эдерсон («Манчестер Сити»).

На награду также претендовали Мануэль Нойер («Бавария»), Андре Онана («Аякс»), Войчех Шченсны ( ), Ян Облак («Атлетико»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис ( ).

Яшин, игравший за московское «Динамо» и сборную СССР, остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.

Here is the 2019 Yachine Trophy Top 3 ⤵️



1. @Alissonbecker

2. @mterstegen1

3. @edersonmoraes93



#ballondor #yachinetrophy pic.twitter.com/IctvXvH4Zc