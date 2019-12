🐐Месси получил 6-й «Золотой мяч». Это рекорд

Нападающий «Барселоны» получил «Золотой мяч» на гала-вечере в театре Шатле.

Журнал France Football назвал 32-летнего аргентинца лучшим футболистом 2019 года.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный шестой раз. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Пять раз награда доставалась нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

По три раза получали Мишель Платини (1983, 1984, 1985), Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992) и Йохан Кройфф (1971, 1973, 1974).

Месси в сезоне-2018/19 выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил будущем победителю «Ливерпулю» (3:0, 0:4), а нынешним летом он занял третье место на Кубке Америки со сборной Аргентины.

В 2018 году «Золотой мяч» получил хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Он вручил Месси приз в этом году.

