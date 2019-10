осудил баннер с изображением форварда команды Дивока Ориги, который фанаты вывесили перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов против (1:0, первый тайм).

На баннере изображен обнаженный темнокожий человек с длинным членом и лицом Ориги, который держит кубок Лиги чемпионов.

В заявлении клуба сказано, что было сделано все для того, чтобы баннер был убран как можно скорее. Также «Ливерпуль» заявил, что считает это неприемлемым.

«Ливерпуль» осуждает оскорбительный баннер, который был вывешен перед началом игры против «Генка» на секторе наших болельщиков. Мы сделали все для того, чтобы он был убран как можно скорее. Сейчас мы работаем с властями и представителями «Генка» для того, чтобы идентифицировать виновных.

Последующие действия будут предприняты в соответствии с установленным порядком санкций», – сказано в заявлении клуба.

Liverpool aim to identify fans behind ‘highly offensive’ Divock Origi banner at Genk clash | Football | Sport https://t.co/J3AjSD8llV pic.twitter.com/Fx39yczZss