Зидан встречался с Погба в Дубае во время перерыва на матчи сборных (Mirror)

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в этом месяце, сообщает Mirror.
Как утверждает британский таблоид, Зидан и Погба пересеклись в Дубае во время октябрьского перерыва на матчи сборных.
Хавбек «МЮ» не вызывался в национальную команду Франции из-за травмы голеностопа и летал на Ближний Восток. Зидан также посещал Дубай, он был гостем конференции и выставки DAIS, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте.
В подтверждение встречи тренера и футболиста Mirror приводит фотографию их беседы у бассейна.
Ранее неоднократно сообщалось, что Зидан хотел бы видеть Погба в составе «Реала».
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