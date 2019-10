Зидан встречался с Погба в Дубае во время перерыва на матчи сборных (Mirror)

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником Полем Погба в этом месяце, сообщает Mirror.

Как утверждает британский таблоид, Зидан и Погба пересеклись в Дубае во время октябрьского перерыва на матчи сборных.

Хавбек «МЮ» не вызывался в национальную команду Франции из-за травмы голеностопа и летал на Ближний Восток. Зидан также посещал Дубай, он был гостем конференции и выставки DAIS, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте.

В подтверждение встречи тренера и футболиста Mirror приводит фотографию их беседы у бассейна.

Ранее неоднократно сообщалось, что Зидан хотел бы видеть Погба в составе .

