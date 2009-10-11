Перес хочет в январе подписать Эриксена в «Реал». Приоритетом Зидана остается Погба

хочет усилить полузащиту.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с трансфером хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в январе, однако приоритетом тренера Зинедина Зидана остается полузащитник Поль Погба, сообщает ESPN.

Перес полагает, что предложение в размере 30 миллионов евро за Эриксена будет достаточным для январского перехода. У 27-летнего датчанина летом истекает срок действия контракта с «Тоттенхэмом».

Однако могут возникнуть трудности, так как Эриксен предпочел бы перейти летом на правах свободного агента, чтобы запросить более высокий подписной бонус.

Зидан все еще хочет подписать Погба. Тренера, по информации источника, не убедили слова президента о том, что «МЮ» отказывается продавать хавбека. Зидан считает, что французский полузащитник очень хочет перейти в .

Перес надеется убедить Зидана в январе подписать игрока профиля Эриксена.

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