Журналист BBC Гильем Балаге рассказал о желании вингера «Реала» покинуть клуб.

«Гарет Бэйл сыт по горло. Он больше не может так дальше. В период, когда он начал себя проявлять, зная, что с каждым матчем его физическая форма будет становиться только лучше, он вдруг остается вне заявки на матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Никто не знает почему.

Он зол и смущен. Когда Зидан вернулся в клуб, француз решил, что не хочет видеть Бэйла. Без каких-либо объяснений. Бэйл был уведомлен, что Зидан, с которым у него профессиональные отношения, принял однозначное решение, поэтому готовился к отъезду.

Его агент, Джонатан Барнетт, намеревался найти ему альтернативные варианты, но Бэйл предпочел остаться в клубе, несмотря на другие варианты.

Валлиец не совсем понимает, почему ему указали на выход, а затем не отпустили его. «Реал» согласился не брать компенсацию за переход с китайского клуба «Цзянсу Сунин». В конечном итоге «Реал» отменил сделку, потому что в клубе считали, что другая китайская команда готова заплатить большую сумму за Хамеса Родригеса. Слух, который в итоге оказался ложным.

Бэйл хорошо играл в последние недели отчасти потому, что он злится, в ответ на дистанцию и холод со стороны тренера. Бэйл наконец взбесился из-за этой ситуации.

Говорят, что он любит гольф больше, чем футбол, и это правда. В сравнении с другими он не живет футболом как на поле, так и за его пределами.

Бэйл просит лишь время на поле, чтобы быть в состоянии выложиться и помочь команде с голами, чего им не хватает. Решение оставить его вне игры с «Брюгге» сложно для понимания, и это стало последней каплей.

Впервые с тех пор, как он перешел в летом 2013 года, валлиец хочет уйти. Он чувствует, что с ним поступают нечестно», – сказал Балаге.

Бэйл так и не стал своим в «Реале». Не выучил испанский, ни с кем не подружился, даже не пытался понравиться болельщикам

Зидан о Бэйле: «Всегда говорил, что он потрясающий игрок. Мы в одной лодке»