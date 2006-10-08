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Гильем Балаге: «Бэйл сыт по горло и впервые хочет покинуть «Реал»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Брюгге Лига чемпионов Зинедин Зидан Гарет Бэйл высшая лига Китай Цзянсу Сунин Гильем Балаге Джонатан Барнетт Футбол

Журналист BBC Гильем Балаге рассказал о желании вингера «Реала» Гарета Бэйла покинуть клуб.

«Гарет Бэйл сыт по горло. Он больше не может так дальше. В период, когда он начал себя проявлять, зная, что с каждым матчем его физическая форма будет становиться только лучше, он вдруг остается вне заявки на матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Никто не знает почему.

Он зол и смущен. Когда Зидан вернулся в клуб, француз решил, что не хочет видеть Бэйла. Без каких-либо объяснений. Бэйл был уведомлен, что Зидан, с которым у него профессиональные отношения, принял однозначное решение, поэтому готовился к отъезду.

Его агент, Джонатан Барнетт, намеревался найти ему альтернативные варианты, но Бэйл предпочел остаться в клубе, несмотря на другие варианты.

Валлиец не совсем понимает, почему ему указали на выход, а затем не отпустили его. «Реал» согласился не брать компенсацию за переход с китайского клуба «Цзянсу Сунин». В конечном итоге «Реал» отменил сделку, потому что в клубе считали, что другая китайская команда готова заплатить большую сумму за Хамеса Родригеса. Слух, который в итоге оказался ложным.

Бэйл хорошо играл в последние недели отчасти потому, что он злится, в ответ на дистанцию и холод со стороны тренера. Бэйл наконец взбесился из-за этой ситуации.

Говорят, что он любит гольф больше, чем футбол, и это правда. В сравнении с другими он не живет футболом как на поле, так и за его пределами.

Бэйл просит лишь время на поле, чтобы быть в состоянии выложиться и помочь команде с голами, чего им не хватает. Решение оставить его вне игры с «Брюгге» сложно для понимания, и это стало последней каплей.

Впервые с тех пор, как он перешел в «Реал» летом 2013 года, валлиец хочет уйти. Он чувствует, что с ним поступают нечестно», – сказал Балаге.

Бэйл так и не стал своим в «Реале». Не выучил испанский, ни с кем не подружился, даже не пытался понравиться болельщикам

Зидан о Бэйле: «Всегда говорил, что он потрясающий игрок. Мы в одной лодке»

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