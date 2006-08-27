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«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за твит с фото Фирпо. В жесте игрока увидели «маниту»

Теги Барселона Бетис Ла Лига Хуниор Фирпо Футбол

«Барселона» принесла извинения «Бетису» за твит с фотографией защитника Хуниора Фирпо.

23-летний футболист летом перешел в «Барселону» из «Бетиса» за 18+12 млн евро.

На фотографии с презентации, где игрок приветствует болельщиков, можно увидеть жест, называемый «манитой» (пять пальцев), которым в Испании часто обозначают пять забитых мячей в футболе.

«Барселона» во 2-м туре Ла Лиги победила «Бетис» со счетом 5:2.

«Барселона» приносит искренние извинения «Бетису» и его болельщикам за твит, опубликованный вечером в воскресенье.

Мы не хотели проявить неуважение, но совершили ошибку, опубликовав это в фото в особенный вечер для Хуниора», – говорится в твиттере каталонцев.

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