Антуан Гризманн: «Когда забиваю или отдаю голевые передачи, это происходит благодаря партнерам»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн дал комментарий после матча с «Бетисом» (5:2).

«После поражения [от «Атлетика»] было много комментариев, и нам пришлось потрудиться на этой неделе. Когда открыл счет, мы проснулись и стали играть хорошо, создали много моментов.

Мы получили удовольствие от своей игры и надеемся, что так будет всегда. Нам не терпелось выйти на поле после матча в Бильбао, мы прибавили, но еще есть над чем работать.

Об отсутствии Месси, Суареса и Дембеле

«Когда не хватает важных игроков, команда должна добавить оборотов, сегодня так и случилось».

О своем дубле

«Я не могу делать это в одиночку. Когда забиваю или отдаю голевые передачи, то это происходит благодаря партнерам. Мы – команда. Здорово, что другие могут заменить травмированных», – сказал Гризманн.