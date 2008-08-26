Антуан Гризманн: «Когда забиваю или отдаю голевые передачи, это происходит благодаря партнерам»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн дал комментарий после матча Ла Лиги с «Бетисом» (5:2).
«После поражения [от «Атлетика»] было много комментариев, и нам пришлось потрудиться на этой неделе. Когда «Бетис» открыл счет, мы проснулись и стали играть хорошо, создали много моментов.
Мы получили удовольствие от своей игры и надеемся, что так будет всегда. Нам не терпелось выйти на поле после матча в Бильбао, мы прибавили, но еще есть над чем работать.
Об отсутствии Месси, Суареса и Дембеле
«Когда не хватает важных игроков, команда должна добавить оборотов, сегодня так и случилось».
О своем дубле
«Я не могу делать это в одиночку. Когда забиваю или отдаю голевые передачи, то это происходит благодаря партнерам. Мы – команда. Здорово, что другие могут заменить травмированных», – сказал Гризманн.