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Златан сделал дубль во 2-м матче МЛС подряд. У него 20 голов в 21 игре

Теги Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Футбол

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил два гола в матче МЛС с «Сиэтл Саундерс» (2:2).

37-летний швед сделал дубль во второй игре подряд.

Всего в 21 игре сезона на счету Ибрагимовича 20 мячей, и он делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом из «Атланта Юнайтед», при этом у шведа на матч меньше.

Лидирует в списке полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела – 24 гола в 24 играх.

Подробнее со статистикой Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.

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