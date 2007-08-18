Златан сделал дубль во 2-м матче МЛС подряд. У него 20 голов в 21 игре

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил два гола в матче МЛС с «Сиэтл Саундерс» (2:2).
37-летний швед сделал дубль во второй игре подряд.
Всего в 21 игре сезона на счету Ибрагимовича 20 мячей, и он делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом из «Атланта Юнайтед», при этом у шведа на матч меньше.
Лидирует в списке полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела – 24 гола в 24 играх.
Подробнее со статистикой Ибрагимовича можно ознакомиться здесь.
.@Ibra_official is TOO STRONG 💪— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019
With hands all over him, #️⃣9️⃣ finishes a beauty from @SLletget! #LAvSEA pic.twitter.com/9uRU3a7ziO
We repeat...@Ibra_official DOES NOT MISS FROM HERE pic.twitter.com/EhLwACXsSS— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019