Месси, Ибрагимович и Куальярелла претендуют на премию Пушкаша за лучший гол года

ФИФА объявила имена претендентов на награду за лучший гол года.

На премию имени Ференца Пушкаша номинированы: Матеус Кунья («РБ Лейпциг»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Лионель Месси («Барселона»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Фабио Куальярелла («Сампдория»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Даниэль Жори («Дебрецен»), Билли Симпсон («Клифтонвилл Лэдис»), Эми Родригес («Юта Роялз»), Аджара Нчут (сборная Камеруна).

На официальном сайте ФИФА началось голосование для болельщиков, которое продлится до 1 сентября 2019 года.

Три победителя пройдут в финальный этап голосования, на котором легенды ФИФА выберут лучший гол.

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