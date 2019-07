🏆Дани Алвес выиграл 40 трофеев за карьеру. Это рекорд

победила Перу (3:1) в финале Кубка Америки-2019.

Бразилец Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 титулов в карьере.

36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

Также на счету футболиста на клубном уровне 6 побед в с «Барселоной», 2 чемпионских титула в Лиге 1 с «ПСЖ» и один в Серии А с .

Алвес три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас – ).

