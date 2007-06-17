В районе Неаполя, где родился Сарри, сорвали табличку в его честь из-за назначения в «Ювентус»

Болельщики «Наполи» проявляют недовольство назначением тренера Маурицио Сарри в «Ювентус».
В районе Баньоли, где родился специалист, со стены одного из домов сорвали табличку, установленную в его честь.
60-летний Сарри – уроженец Неаполя. Между северной и южной частями Италии исторически сложилось противостояние социокультурного характера, что распространилось на футбол.
Сарри – часть ребрендинга «Юве». Маурицио изменит восприятие клуба
Вот гид по суевериям Сарри – их просто миллион
Слово «сарризм» есть даже в итальянском словаре. Пора окончательно разобраться, что это такое
A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuve pic.twitter.com/MkKO2GXA0c— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) June 16, 2019