В районе Неаполя, где родился Сарри, сорвали табличку в его честь из-за назначения в «Ювентус»

Болельщики «Наполи» проявляют недовольство назначением тренера Маурицио Сарри в «Ювентус».

В районе Баньоли, где родился специалист, со стены одного из домов сорвали табличку, установленную в его честь.

60-летний Сарри – уроженец Неаполя. Между северной и южной частями Италии исторически сложилось противостояние социокультурного характера, что распространилось на футбол.

