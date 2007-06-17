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В районе Неаполя, где родился Сарри, сорвали табличку в его честь из-за назначения в «Ювентус»

Теги Ювентус серия А Италия происшествия болельщики Наполи фото Маурицио Сарри Футбол

Болельщики «Наполи» проявляют недовольство назначением тренера Маурицио Сарри в «Ювентус».

В районе Баньоли, где родился специалист, со стены одного из домов сорвали табличку, установленную в его честь.

60-летний Сарри – уроженец Неаполя. Между северной и южной частями Италии исторически сложилось противостояние социокультурного характера, что распространилось на футбол.

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