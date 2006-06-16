Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала уход тренера Маурицио Сарри в .

«В процессе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио дал понять, что сильно хочет вернуться на родину, объяснив, что причины для возвращения в Италию – значительные.

Он также считает, что ему важно быть ближе к семье, и для благополучия родителей ему нужно быть ближе к ним сейчас.

Благодарим Маурицио за работу, которую он и его помощники проделали в течение сезона, а также за победу в Лиге Европы и третье место в АПЛ.

Мы также хотели бы поздравить его с тем, что он получил важное назначение в серии А, желаем ему удачи в будущем», – заявил Грановская.

Слово «сарризм» есть даже в итальянском словаре. Пора окончательно разобраться, что это такое

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