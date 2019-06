«Реал» представил Азара. Бельгиец поцеловал эмблему клуба

В Мадриде состоялась презентация полузащитника Эдена Азара.

Новичок «Реала» показался перед болельщиками и СМИ на «Сантьяго Бернабеу». Азар на презентации был с футболкой без игрового номера, с ним он еще не определился.

Азар поцеловал эмблему «Реала» на презентации.

«Реал» на прошлой неделе оформил трансфер бельгийца из . Сумма сделки оценивается в 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Базовая сумма трансфера составляет 88,5 миллиона.

