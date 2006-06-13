Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»

Полузащитник Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.
Обследование состоялось в мадридском госпитале Sanitas La Moraleja University.
Представление 28-летнего хавбека в качестве игрока «Реала» пройдет сегодня на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 20:00 по московскому времени.
«Реал» на прошлой неделе оформил трансфер бельгийца из «Челси». Сумма сделки оценивается в 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Базовая сумма трансфера составляет 88,5 миллиона.
Зидан 10 лет восхищается Азаром, а Эден влюбился в футбол из-за Зизу. Теперь они вместе в «Реале»❤️
Азар так хорош в дриблинге благодаря ягодицам. Это подтвердил даже Мартинес
👉 El belga ya está en la capital española y ha pasado el reconocimiento médico en la Clínica Sanitas de La Moraleja— AS (@diarioas) 13 июня 2019 г.
⏱ A partir de las 19:00 será presentado en el Bernabéuhttps://t.co/rO7Ee41RxB