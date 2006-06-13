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Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Полузащитник Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.

Обследование состоялось в мадридском госпитале Sanitas La Moraleja University.

Представление 28-летнего хавбека в качестве игрока «Реала» пройдет сегодня на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Реал» на прошлой неделе оформил трансфер бельгийца из «Челси». Сумма сделки оценивается в 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Базовая сумма трансфера составляет 88,5 миллиона.

Зидан 10 лет восхищается Азаром, а Эден влюбился в футбол из-за Зизу. Теперь они вместе в «Реале»❤️

Азар так хорош в дриблинге благодаря ягодицам. Это подтвердил даже Мартинес

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