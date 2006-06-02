Ван Дейк – лучший игрок финала ЛЧ

Защитник Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против (2:0).

Лауреата определили технические наблюдатели УЕФА, в состав которых входили такие известные тренеры, как Дэвид Мойес, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

«Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля».

Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял хладнокровие», – отметил глава технических наблюдателей Томас Шааф.

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Клопп выиграл финал. НАКОНЕЦ-ТО!