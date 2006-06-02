Ван Дейк – лучший игрок финала ЛЧ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0).
Лауреата определили технические наблюдатели УЕФА, в состав которых входили такие известные тренеры, как Дэвид Мойес, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.
«Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля».
Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял хладнокровие», – отметил глава технических наблюдателей Томас Шааф.
«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»