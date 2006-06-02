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Ван Дейк – лучший игрок финала ЛЧ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов рейтинги Тоттенхэм Томас Шааф Вирджил ван Дейк Футбол

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0).

Лауреата определили технические наблюдатели УЕФА, в состав которых входили такие известные тренеры, как Дэвид Мойес, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

«Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля».

Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял хладнокровие», – отметил глава технических наблюдателей Томас Шааф.

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Клопп выиграл финал. НАКОНЕЦ-ТО!


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