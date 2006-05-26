Виктор Гончаренко: «Сезон для ЦСКА неоднозначный. С нами точно не было скучно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над (6:0) подвел итоги сезона.

«Результат матча «Спартака» узнали уже на поле. В этом матче нам нужно было играть незакрепощенно. Важно было получать удовольствие от игры.

У нас хорошая статистика посещаемости. Где-то 20-25 тысяч болельщиков. Нам нужно учиться лучше контролировать ритм игры. Нужно найти баланс.

Во втором тайме мы сумели продемонстрировать хороший контроль мяча. «Крылья» не играют от обороны. Сами пробуют играть и сопернику позволяют.

Итоги сезона? Он неоднозначный для нас. Было много ярких побед и горьких поражений. С нами точно не было скучно. Обстоятельно можно говорить спустя какое-то время.

Сделаем выводы и постараемся сыграть лучше в следующем году», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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