Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Виктор Гончаренко: «Сезон для ЦСКА неоднозначный. С нами точно не было скучно»

    Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Крыльями Советов» (6:0) подвел итоги сезона.

    «Результат матча «Спартака» узнали уже на поле. В этом матче нам нужно было играть незакрепощенно. Важно было получать удовольствие от игры.

    У нас хорошая статистика посещаемости. Где-то 20-25 тысяч болельщиков. Нам нужно учиться лучше контролировать ритм игры. Нужно найти баланс.

    Во втором тайме мы сумели продемонстрировать хороший контроль мяча. «Крылья» не играют от обороны. Сами пробуют играть и сопернику позволяют.

    Итоги сезона? Он неоднозначный для нас. Было много ярких побед и горьких поражений. С нами точно не было скучно. Обстоятельно можно говорить спустя какое-то время.

    Сделаем выводы и постараемся сыграть лучше в следующем году», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Спартак» попал на два раунда отбора ЛЕ, «Локо» напрямую в ЛЧ и получит 17 млн евро. Итоги РПЛ

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться