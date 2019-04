Бьелса позволил «Астон Вилле» забить без сопротивления после гола «Лидса» с нарушением фэйр-плей

«Лидс» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в 45-м туре чемпионшипа.

На 72-й минуте хозяева открыли счет, забил Матеуш Клих.

Когда развивалась голевая атака «Лидса», на газоне лежал один из игроков «Астон Виллы», получивший травму. «Лидс» не последовал правилам фэйр-плей, продолжил атаку и забил гол.

После забитого мяча на поле между футболистами обеих команд завязалась потасовка, в результате которой красную карточку получил нападающий «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази.

После этого эпизода главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса дал указание своим игрокам позволить команде соперника свободно забить гол.

Из-за ничейного исхода «Лидс» лишился шансов на 2-е место и прямую путевку в премьер-лигу.

The most controversial goal of the season, bar NONE! 😲 Leeds United score whilst Aston Villa’s Jonathan Kodjia is down injured 🤕 A mass brawl kicks off! 👊 Anwar El Ghazi gets sent off 🔴 pic.twitter.com/BHbLhr2uGb

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲



Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯

 pic.twitter.com/hzoiH4oRBR