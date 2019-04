Кубок Африки. Жеребьевка. Египет сыграет в группе с ДР Конго, Угандой и Зимбабве

В Египте завершилась церемония жеребьевки Кубка Африки.

Страна-хозяйка турнира, сборная Египта, в группе А сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве.

Откроет турнир матч Египет – Зимбабве. Встреча состоится 21 июня.

Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве.

Группа В: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди

Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания

Группа D: Марокко, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Намибия

Группа Е: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола

Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Бисау.

Кубок африканских наций пройдет с 21 июня по 19 июля 2019 года.

🗓 The official match schedule for #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/bz9PbYlK0k