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    Фонд Месси и фонд SNF пожертвовали 2,6 млн евро на детский онкологический центр в Барселоне

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    Благотворительный фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и пожертвовали деньги на детский онкологический центр в Барселоне.

    Фонд игрока совместно с фондом Ставроса Ниархоса (SNF) перевели 2,6 миллиона евро, чтобы собрать необходимые 30 миллионов евро для начала строительства.

    Ожидается, что новый корпус центра начнет работу во второй половине 2020 года, а клиника сможет обслуживать 400 человек в год, а не 215 и 70 в состоянии ремиссии, как сейчас.

    Кроме этого, Месси принял участие в церемонии закладки первого камня в основание медицинского учреждения.

    Напомним, что экс-тренер «Барселоны» Тито Виланова скончался от рака слюнных желез, а бывший защитник Эрик Абидаль перенес трансплантацию печени вследствие злокачественной опухоли и сейчас занимает пост технического секретаря в клубе.

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