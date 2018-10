Фонд Месси и фонд SNF пожертвовали 2,6 млн евро на детский онкологический центр в Барселоне

Благотворительный фонд нападающего «Барселоны» и пожертвовали деньги на детский онкологический центр в Барселоне.

Фонд игрока совместно с фондом Ставроса Ниархоса (SNF) перевели 2,6 миллиона евро, чтобы собрать необходимые 30 миллионов евро для начала строительства.

Ожидается, что новый корпус центра начнет работу во второй половине 2020 года, а клиника сможет обслуживать 400 человек в год, а не 215 и 70 в состоянии ремиссии, как сейчас.

Кроме этого, Месси принял участие в церемонии закладки первого камня в основание медицинского учреждения.

Напомним, что экс-тренер «Барселоны» Тито Виланова скончался от рака слюнных желез, а бывший защитник Эрик Абидаль перенес трансплантацию печени вследствие злокачественной опухоли и сейчас занимает пост технического секретаря в клубе.

What an amazing event💙❤️. Leo Messi have joined the braves once again at the groundbreaking for the Pediatric Cancer Center in Barcelona, which is going to be the biggest in all Europe!



Thank you@SNForg & @fundacionmessi to make it come true 👏



➡️https://t.co/ZG2hGAmSLG pic.twitter.com/Sj3nCoKOTr